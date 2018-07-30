Лавров: Чемпионат мира был взлетом народной дипломати

По словам Лаврова, приехавшие в Россию фанаты смогли удостовериться в том, насколько гостеприимны российские люди.

"ЧМ был взлетом народной дипломатии. Тысячи иностранцев могли увидеть, как живет Россия. Они были искренне счастливы здесь и хотят вернуться сюда. Они убедились в надуманности рассказов о России, которые можно выставлять на Западе. Это относится и к другим вопросам, которые касаются России".