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Лавров: Чемпионат мира был взлетом народной дипломати
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Лавров: Чемпионат мира был взлетом народной дипломати 

Украина.ру 50 минут назад
Фото: Украина.ру
По словам Лаврова, приехавшие в Россию фанаты смогли удостовериться в том, насколько гостеприимны российские люди.
"ЧМ был взлетом народной дипломатии. Тысячи иностранцев могли увидеть, как живет Россия. Они были искренне счастливы здесь и хотят вернуться сюда. Они убедились в надуманности рассказов о России, которые можно выставлять на Западе. Это относится и к другим вопросам, которые касаются России".
Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что все больше политиков приезжают в Крым.
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