Белорусские и российские медики создадут приборы для экспресс-диагностики

Ученые белорусского Института прикладной физики совместно с Кластером медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий города на Неве уже разработали универсальную концепцию программы Союзного государства. В пресс-службе Национальной академии наук РБ пояснили, что планируется создание «инновационной аппаратуры для экспресс-диагностики социально значимых заболеваний в месте нахождения пациента».

Прежде всего, речь идет о разработке иных методов анализов. Ученые предлагают, например, использовать в этих целях двухфотонную люминесценцию и люминесцентные биочипы, фотолюминесценцию и фотометрию, микроволновую томографию и ультразвуковую структуроскопию.

Новые подходы в первичной диагностике требуют и свежих идей инженерной мысли. Ученые обеих стран работают над созданием перспективных расходных материалов и реагентов, используемых в процессе экспресс-диагностики, а также технологий их промышленного производства.

Научный банк союзных разработок включает в себя и появление «новой технологии производства средств трансдермальной доставки лекарственных препаратов на основе микро-игл». Другими словами, речь идет о наклеивание на кожу пациента пластыря, и лекарство через верхние слои кожи проникает в кровеносные сосуды. Это принципиально важно при оказании неотложной помощи, а также методик проведения диагностических процедур и выполнения измерений.

Предполагается и разработка нормативной базы применения неинвазивной и инвазивной экспресс-диагностики в системе здравоохранения России Беларуси . А это, по мнению экспертов, позволит использовать результаты в обеих странах равноправно. Кроме того, реализация подобной программы даст возможность решить узловые вопросы в области микробиологии и эпидемиологии, онкологии, кардиологии и токсикологии.

Руководители российско-белорусского проекта убеждены в том, что их работы не дублируют разработки, выполняемые различными предприятиями СГ по национальным программам и нацелены, прежде всего, на импортозамещение.

Участниками новой научной программы могут стать ряд белорусских организаций академии наук, Министерств здравоохранения и образования, других ведомств. В России к участию в совместных разработках будет привлечен ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава и другие научные структуры, имеющие солидный опыт создания диагностических приборов и оборудования.

Программу, по данным ее разработчиков, планируется реализовать в один этап за четыре года. В настоящее время ее проект уже проходит рассмотрение в заинтересованных отраслевых министерствах.