Ещё
СМИ раскрыли простой способ выиграть Третью мировую войну
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ раскрыли простой способ выиграть Третью мировую войну 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Целью воющего государства могут стать подводные высокоскоростные кабели, пишет издание National Interest.
В век Интернета и кибер-войн для победы достаточно будет просто отрезать противника от средств связи, пишет National Interest.
В качестве примера эффективности такого способа издание приводит случай в 2015 году. Тогда из-за землетрясения и сдвига прибрежных скал оказался разрезанным единственный высокоскоростной оптоволоконный кабель, который соединял Марианские острова (находятся в западной части Тихого океана. Являются неинкорпорированными территориями США — прим.ред.) с архипелагом. В итоге, диспетчерские службы не смогли отправлять и принимать самолеты, «упали» телефонная связь и Интернет, а жители не могли расплатиться картами в магазинах.
Автор полагает, если какая-либо сторона конфликта захочет быстро вывести из войны своего противника, то она должна просто перерезать такие высокоскоростные кабели либо под водой, либо в местах их выхода на поверхность. Якобы эти места являются наиболее уязвимыми для атак. Для этого одному из воюющих государств необходимо иметь специальные глубоководные аппараты.
И Россия, считает автор, способна эффективно вести гибридную войну на море. По информации издания, у страны есть современные глубоководные аппараты, а в сочетании с активно модернизирующимся надводным флотом и прекрасно обученной морской пехотой, Россия по праву может считаться самым подготовленным к таким боевым действиям государством.
ТК «Звезда»: последние новости
Создатели «Симпсонов» и «Футурамы» показали трейлер новый мультсериала «Разочарование» Стали известны новые детали в деле пропавшего лайнера МН370 Названа дата похорон писателя Владимира Войновича
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве125
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле326
Опубликован финальный доклад о MH37019
Названа дата глобальной катастрофы25
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве165
Видео
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
01:49
Смена власти в Пакистане хороша для российского оружия
Оружие Азия
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение