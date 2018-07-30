СМИ раскрыли простой способ выиграть Третью мировую войну

Целью воющего государства могут стать подводные высокоскоростные кабели, пишет издание National Interest.

В век Интернета и кибер-войн для победы достаточно будет просто отрезать противника от средств связи, пишет National Interest.

В качестве примера эффективности такого способа издание приводит случай в 2015 году. Тогда из-за землетрясения и сдвига прибрежных скал оказался разрезанным единственный высокоскоростной оптоволоконный кабель, который соединял Марианские острова (находятся в западной части Тихого океана. Являются неинкорпорированными территориями США — прим.ред.) с архипелагом. В итоге, диспетчерские службы не смогли отправлять и принимать самолеты, «упали» телефонная связь и Интернет, а жители не могли расплатиться картами в магазинах.

Автор полагает, если какая-либо сторона конфликта захочет быстро вывести из войны своего противника, то она должна просто перерезать такие высокоскоростные кабели либо под водой, либо в местах их выхода на поверхность. Якобы эти места являются наиболее уязвимыми для атак. Для этого одному из воюющих государств необходимо иметь специальные глубоководные аппараты.