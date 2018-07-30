Рейтинг благоустройства: как создается комфортная городская среда в Подмосковье

За последние годы уровень комфортной среды в Подмосковье заметно вырос. Это и благоустроенные дворы, и современные парки, и новые пешеходные зоны, безопасные улицы и светлые подъезды. Как изменилась сфера благоустройства в Московской области, и как жители оценивают работу властей, читайте в материале РИАМО

Новые парки и пешеходные зоны

Развитие общественных пространств — одна из главных задач, которую поставило перед собой руководство Московской области во главе с Андреем Воробьевым . В 2013 году в регионе стартовал проект «Парки Подмосковья». Благодаря ему за пять лет количество парков культуры и отдыха в регионе увеличилось с 25 почти до сотни, из которых 20 созданы практически с нуля.

Среди новых рекреационных зон — парк «Покровский» в Хотькове, парк культуры, спорта и отдыха имени Лазутиной в Одинцове, «Скитские Пруды» в Сергиевом Посаде, Принарский парк на берегу реки Нары в Серпухове, Сестрорецкий парк в Клину , «Ивановские Пруды» в Красногорске , «Фабричный пруд» в Реутове и парк в Шаховской.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, последние три парка стали одними из самых ярких в Подмосковье. Победителем конкурса «Парки Подмосковья» в 2018 году стал парк культуры и отдыха «Пехорка» в Балашихе

«В Московской области уже ведется работа по созданию еще 64 новых общественных пространств в 28 муниципальных образованиях. В эти новые общественные пространства будут входить 23 сквера, 26 набережных, четыре площади, шесть зон отдыха и 25 пешеходных зон», — рассказывала в середине июня руководитель подмосковного Госадмтехнадзора Татьяна Витушева

Егорьевске, По словам Витушевой, десять из 64 запланированных на нынешний год проектов воплотят в жизнь в городах-юбилярах области: Воскресенске Ивантеевке , Королеве, Лотошине, Рошале, Рузе, Солнечногорске , Ступине и Электростали

В частности, в этом сезоне в Волоколамске благоустроят два общественных пространства — пешеходную зону Ново-Солдатской улицы и сквер перед физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК) «Лама», где высадят новые газоны, кустарники, установят уличную мебель и сухой фонтан.

В наукограде Жуковском появилось единое прогулочное пространство вдоль набережной реки Быковки с пешеходными дорожками, видовыми балконами, парковой мебелью, местами для тихого отдыха среди деревьев, игровыми комплексами для детей разных возрастов, площадкой для воркаута, зоной для выгула и дрессировки собак. А в Чехове до октября появится пешеходная зона на улице Полиграфистов и велодорожки.

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Детские площадки и воркаут

Власти Подмосковья позаботились и о маленьких жителях региона. Проведена большая работа по созданию современных детских площадок с безопасным покрытием и новыми игровыми элементами. Если в 2013 году по губернаторской программе было построено 65 детских площадок, то в 2017 году — уже 200. А в 2018 году в 22 муниципальных образованиях Московской области появится более 170 игровых площадок.

«В целом динамика по территории Подмосковья еще лучше, поскольку сейчас ежегодно в муниципальных программах заложены деньги на возведение новых детских площадок, и их цифра достигла в 2017 году 1260, начинали мы в 2013 году с 566», — сообщила в конце мая глава Госадмтехнадзора.

Для молодежи во дворах устанавливают площадки для воркаута. В рамках программы «Спорт Подмосковья» до 2020 года на территории Московской области будут реконструированы, капитально отремонтированы и построены более 30 спортивных объектов, в том числе стадионы и тренировочные площадки.

Особая гордость властей Подмосковья — новые ФОКи, которые пользуются у жителей огромной популярностью. «Важны не только высокие спортивные достижения, но и массовый спорт. По области появляются десятки площадок для воркаута. За эти годы построено 100 ФОК, каждый из которых загружен буквально под завязку», — отметил губернатор.

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Светлый город

В начале 2017 года в Подмосковье была запущена губернаторская программа «Светлый город», призванная решить основные проблемы с наружным освещением. Среди ее целей — дополнительное освещение аварийных участков автодорог, освещение мест массового притяжения жителей — парков, скверов, набережных, достопримечательностей, а также улиц и дворов региона.

Только в прошлом году благодаря программе в Московской области появились более 16,5 тысяч новых уличных светильников, а 46 тысяч заменили на современные энергоэффективные. Кроме того, регион получил 132 новых объекта с архитектурно-художественной подсветкой.

С начала 2018 года в Подмосковье установили и модернизировали больше тысячи точек наружного освещения, причем больше всего — в Истре , Реутове и Орехово-Зуеве

Как отметила руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева, лидерами по решению проблем с уличным освещением стали городские округа Королев, Пущино , Орехово-Зуево и Протвино . Там к началу июня было удовлетворено более 65% обращений жителей по вопросу недоосвещенности дворов и проездов.

«В 2018 году решено и подтверждено заявителями более 39% вопросов, поступивших на «Добродел» по фактам неработающих уличных фонарей, что составляет 2666 сигналов. На 100% отработали жалобы населения в городских округах Звездный городок, Власиха и Озеры», — рассказала Витушева.

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Порядок в подъездах

Власти Подмосковья всерьез занялись и наведением порядка в местах общего пользования жилых домов в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» — и смогли переломить ситуацию к лучшему. Ежегодно ремонтируется около 30 тысяч подъездов, в них заменяют старые окна, прячут проводку и пр.

«Если мы три года пройдем таким темпом, то наши подъезды будет не узнать. Они будут такие опрятные, чистые, светлые, теплые», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Решение о включении своего дома в программу жители принимают сами. Собственники единовременно вносят до 5% стоимости ремонта подъезда (500-700 рублей с квартиры), а остальные деньги поступают из бюджета Московской области, от муниципалитетов и управляющих компаний. При этом жильцы сами выбирают оформление подъезда и его элементов, а также стоимость работ. Контролируют расход средств региональная Госжилинспекция и советы домов.

По программе «Мой подъезд» только до конца 2018 года в Подмосковье планируют отремонтировать как минимум 30 тысяч подъездов. Сегодня лидеры программы — городские округа Луховицы , Павловский Посад, Красногорск, Люберцы , Балашиха, Королев, Мытищи Кашира , Реутов и Лыткарино

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Рейтинг благоустройства

Жители Московской области уже успели оценить работу властей, о чем свидетельствуют данные опроса о благоустройстве — более 65% участников оказались довольны результатами.

Причем, по данным опроса Госадмтехнадзора, в котором приняли участие более 21 тысячи человек, наиболее эффективно в области ведется обустройство освещения дворов и улиц, установка и содержание детских игровых площадок, благоустройство мест массового отдыха — парков, скверов, пешеходных зон.

Бронницы, Положительную динамику в благоустройстве отметили более 80% жителей городских округов Восход, Электрогорск Рошаль , Люберцы, Лосино-Петровский , Егорьевск, Ликино-Дулево , Орехово-Зуево, Ивантеевка, Шаховская, Электросталь, Серпухов , Дзержинский и Химки . Еще не менее 60% респондентов в 33 муниципальных образованиях положительно оценили перемены в благоустройстве трех последних лет.

Практически все эти муниципалитеты находятся в «зеленой зоне» рейтинга чистоты, порядка и благоустройства, составляемого Госадмтехнадзором по итогам каждого сезона.