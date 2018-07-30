Путин подписал закон, упростивший правила судоходства для рыболовных судов

МОСКВА , 30 июля. / ТАСС /. Российские рыболовные суда, которые осуществляют промысел без захода в территориальные воды других стран, теперь смогут возвращаться в порты без таможенного досмотра. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин

Документ, принятый Госдумой 18 июля и одобренный Советом Федерации 24 июля, опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу через 180 дней после опубликования.

Как отмечалось в заключении профильного комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, суда, «осуществляющие рыболовство в исключительной экономической зоне или на континентальном шельфе» России , один раз уже прошедшие процедуру пограничного и таможенного контроля, не обязаны делать это вновь, если они не заходили во внутренние или территориальные воды иных государств.

Рыбаки должны будут лишь уведомить соответствующие органы власти о том, что их маршрут проходит через госграницу РФ. Новое правило распространится только на суда, оснащенные техническими средствами контроля, обеспечивающими постоянную автоматическую некорректируемую передачу информации об их местоположении.