Жители Адыгеи могут добровольно пройти дактилоскопию

В настоящее время процедура добровольного дактилоскопирования очень важна. Актуальность снятия отпечатков пальцев законодатели объясняют тем, что создание единой базы учета граждан значительно упрощает их идентификацию, как специализированным ведомствам, так и самим гражданам.

«В жизни происходят события, не всегда напрямую зависящие от человека. Дорожно-транспортные происшествия, технологические аварии различного рода, природные стихийные бедствия или иные ситуации, когда установить личность без документов просто невозможно. А дактилоскопическая информация может оказать в этом неоценимую помощь», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее

В современных условиях каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при порче, утрате документов, несчастных случаях, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и железнодорожных катастрофах.

Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи.

Для того, чтобы пройти процедуру добровольной дактилоскопической регистрации, необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган внутренних дел по месту жительства, где вам окажут данную государственную услугу. Процедура проводится абсолютно бесплатно.

Наряду с возможностью личного обращения, есть возможность подать заявление о предоставлении услуги в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).