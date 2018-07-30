Кузьмин о вывозе мусора: Человек всегда выберет, где меньше платить

Сегодня, 30 июля, председатель Саратовской областной думы Иван Кузьмин провел совещание, посвященное вопросам применения тарифов на вывоз мусора в регионе.

Министр природных ресурсов и экологии области Дмитрий Соколов напомнил, что его ведомство является уполномоченным органом по выбору регионального оператора по управлению отходами. Уже созданы две зоны по утилизации и сортировке отходов. В первую вошли Левобережье, Вольский и Хвалынский районы, а также Саратов . Во второй зоне, куда вошли все остальные территории, условия для работы с мусором до сих пор не созданы. Также чиновник сообщил, что опросы показали: для жителей Саратовской области предпочтительнее, чтобы плата за вывоз мусора взималась не с квадратного метра, а с человека.

«Мнение окончательно не сформировано. Вместе с тем мы можем сохранить прежнюю систему, когда жители многоквартирных домов сохраняют плату за квадратный метр. Мы рассчитаем и такую, и такую структуру расчетов между региональным оператором и тем, кто образует отходы, и предоставим муниципальным образованиям выбрать», — рассказал министр.

«Человек всегда выберет, где меньше платить. Поэтому нужно, чтобы была польза от того или другого варианта», — заметил Кузьмин.