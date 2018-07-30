Кузьмин о вывозе мусора: Человек всегда выберет, где меньше платить 

Сегодня, 30 июля, председатель Саратовской областной думы Иван Кузьмин провел совещание, посвященное вопросам применения тарифов на вывоз мусора в регионе.
Министр природных ресурсов и экологии области Дмитрий Соколов напомнил, что его ведомство является уполномоченным органом по выбору регионального оператора по управлению отходами. Уже созданы две зоны по утилизации и сортировке отходов. В первую вошли Левобережье, Вольский и Хвалынский районы, а также Саратов. Во второй зоне, куда вошли все остальные территории, условия для работы с мусором до сих пор не созданы. Также чиновник сообщил, что опросы показали: для жителей Саратовской области предпочтительнее, чтобы плата за вывоз мусора взималась не с квадратного метра, а с человека.
«Мнение окончательно не сформировано. Вместе с тем мы можем сохранить прежнюю систему, когда жители многоквартирных домов сохраняют плату за квадратный метр. Мы рассчитаем и такую, и такую структуру расчетов между региональным оператором и тем, кто образует отходы, и предоставим муниципальным образованиям выбрать», — рассказал министр.
«Человек всегда выберет, где меньше платить. Поэтому нужно, чтобы была польза от того или другого варианта», — заметил Кузьмин.
Депутат Леонид Писной в свою очередь подчеркнул, что жителям механизм изменений не объясняют, не представляют калькуляцию изменения расходов на ЖКУ, и потому он считает важным обратиться к губернатору с предложением сделать переход «плавным». Кроме того, перед началом заседания Писной в шутку заметил, что на сегодняшнюю встречу явились те, «кто на самом деле за народ», намекая на отсутствие в зале представителей КПРФ.