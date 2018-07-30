Стартовало голосование за работы участников творческого конкурса «Ты в ГТО, а значит — в теме!»

Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта завершил прием творческих работ от участников конкурса «Ты в ГТО, а значит — в теме!».

В этом году конкурс проходит по пяти номинациям: лучший пропагандистский видеоролик, лучшая фотография, лучший фотоколлаж, лучшее стихотворение и лучший талисман ВФСК ГТО.

Тема материалов должна была напрямую быть связанна с комплексом ГТО: раскрывать историю комплекса, мотивировать к ведению здорового образа жизни, содержать процесс подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО, демонстрацию собственных спортивных возможностей и т.д. Творческие работы должны вдохновлять на занятия спортом и способствовать приобщению населения края к физической культуре.

Норильска, Членам конкурсной комиссии предстоит оценить 130 работ, которые прислали участники движения ГТО из Красноярска , Сосновоборска, Дивногорска , Железногорска, Зеленогорска, Лесосибирска Шарыпово , Емельяновского, Северо-Енисейского, Минусинского, Бирилюсского, Козульского районов и т.д.

Кроме того, 30 июля на сайте Института ipkfks.ru стартовало голосование, которое определит победителей в номинации «Приз зрительских симпатий». Для того, чтобы поддержать участников, необходимо выделить фамилию автора той работы, которая вам больше всего понравилась, и нажать на слово «Голосовать» внизу списка. Голосование завершится 3 августа.

Победители и призеры конкурса будут награждены ценными призами и грамотами 8 августа во время празднования Дня физкультурника в Красноярске в Большом зале краевой филармонии.