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Стартовало голосование за работы участников творческого конкурса «Ты в ГТО, а значит — в теме!»
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Стартовало голосование за работы участников творческого конкурса «Ты в ГТО, а значит — в теме!» 

Советский спорт 58 минут назад
Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта завершил прием творческих работ от участников конкурса «Ты в ГТО, а значит — в теме!».
В этом году конкурс проходит по пяти номинациям: лучший пропагандистский видеоролик, лучшая фотография, лучший фотоколлаж, лучшее стихотворение и лучший талисман ВФСК ГТО.
Тема материалов должна была напрямую быть связанна с комплексом ГТО: раскрывать историю комплекса, мотивировать к ведению здорового образа жизни, содержать процесс подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО, демонстрацию собственных спортивных возможностей и т.д. Творческие работы должны вдохновлять на занятия спортом и способствовать приобщению населения края к физической культуре.
Членам конкурсной комиссии предстоит оценить 130 работ, которые прислали участники движения ГТО из Красноярска, Сосновоборска, Дивногорска, Железногорска, Зеленогорска, Лесосибирска, Норильска, Шарыпово, Емельяновского, Северо-Енисейского, Минусинского, Бирилюсского, Козульского районов и т.д.
Кроме того, 30 июля на сайте Института ipkfks.ru стартовало голосование, которое определит победителей в номинации «Приз зрительских симпатий». Для того, чтобы поддержать участников, необходимо выделить фамилию автора той работы, которая вам больше всего понравилась, и нажать на слово «Голосовать» внизу списка. Голосование завершится 3 августа.
Победители и призеры конкурса будут награждены ценными призами и грамотами 8 августа во время празднования Дня физкультурника в Красноярске в Большом зале краевой филармонии.
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