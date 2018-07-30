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В аэропорту Толмачёво полицейские привлекли к ответственности пассажира, нарушившего общественный порядок на борту самолета
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В аэропорту Толмачёво полицейские привлекли к ответственности пассажира, нарушившего общественный порядок на борту самолета 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
«В линейный отдел МВД России в аэропорту Толмачёво г. Новосибирска поступило сообщение о том, что к самолету »Дюссельдорф — Новосибирск», совершившему плановую посадку, требуются сотрудники транспортной полиции.
Полицейские выяснили, что 66-летний авиапассажир во время полёта вел себя некорректно по отношению к пассажирам и экипажу, на неоднократные просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту воздушного судна не реагировал», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Нарушителя доставили в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Толмачёво, где в отношении него был составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
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