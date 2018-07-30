В аэропорту Толмачёво полицейские привлекли к ответственности пассажира, нарушившего общественный порядок на борту самолета 

Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости

В Чувашии слушатели Детской полицейской академии прошли испытания на право ношения жетона «Юный спецназовец»

Письмо со словами благодарности в адрес полицейских поступило в УМВД России по Вологодской области