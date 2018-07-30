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Coca-Cola в России назначила нового гендиректора
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Coca-Cola в России назначила нового гендиректора 

Вести Экономика 3 часа назад
Фото: Вести Экономика
EPA/MIGUEL GUTIERREZ
Москва, 30 июля — «Вести. Экономика». Компания Coca-Cola назначила нового гендиректора в России, им стал бывший гендиректор Coca-Cola в Сербии и Черногории Александр Ружевич. Об этом говорится в сообщении компании.
Ранее эту должность занимал Стефанос Вафеидис.
Ружевич присоединился к Coca-Cola в 1998 году в должности торгового представителя, позднее был назначен коммерческим директором в Сербии и Черногории. Он также работал на Украине и в Македонии.
В 2016 году Александар стал генеральным директором Coca-Cola в Сербии и Черногории.
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