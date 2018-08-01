В Пушкинском районе капитально отремонтируют более 113 многоквартирных домов

В текущем году в программу капитального ремонтa общего имущества многоквартирных домов (МКД) в Пушкинском районе Подмосковья включили 113 домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капремонта жилого фонда в Пушкинском районе выделено более 710 миллионов рублей, в том числе более 114 миллионов будет направлено на ремонт кровель в 42 многоквартирных домах, более 315 миллионов — на ремонт внутридомовых инженерных систем в 46 МКД, на ремонт фасада в 47 МКД выделено более 166 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Помимо этого, на ремонт фундамента 40 многоквартирных домов направят более 11 миллионов рублей, на замену лифтового оборудования потратят более 7 миллионов рублей в двух МКД, а на ремонт подвальных помещений в 34 МКД выделено более 40 миллионов рублей.

В программу капитального ремонта 2017 года в Пушкинском районе было включено 65 МКД по общестроительным работам и девять МКД по замене лифтов.

«В этом году при проведении общестроительных работ капитального характера в многоквартирном жилом фонде Подмосковья особое внимание мы уделяем энергоэффективности применяемых технологий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин

По его словам, при утеплении фасадов сегодня применяются современные фасадные системы нового поколения, устанавливается в многоквартирных домах оборудование для учета и регулирования потребления ресурсов в системах отопления и теплоснабжения, включая узлы управления потреблением тепловой энергии, горячей воды, а также коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов. Все эти мероприятия позволяют жителям получить экономию при оплате жилищно-коммунальных услуг до 25%.

Хромушин добавил, что на 2018 год в Подмосковье запланирован ремонт более 2,8 тысячи домов. На эти цели выделено более 15,4 миллиарда рублей.

«Вся проектно-сметная документация была согласована со старшими по домам управдомами или председателями совета МКД. В этом году в плане стоит замена около 1,9 тысячи лифтов в 602 домах, в 107 домах будет обновлено газовое хозяйство, строительно-монтажные работы будут проведены в 2,3 тысячи МКД, почти в 1 тысяче домов поменяют инженерные системы, а в 716 домах пройдет комплексный капремонт», — добавил Хромушин.

В 2017 году Московская область вошла в пятерку лидеров-регионов в рейтинге Минстроя России по исполнению программы капитального ремонта, заняв пятое место среди субъектов РФ и, по информации Общероссийского народного фронта, заняла второе место в рейтинге регионов по эффективности использования средств Фонда капремонта.

Всего в региональную программу капремонта на период до 2038 года включено более 44 тысяч МКД. По каждому дому в долгосрочной перспективе определены виды и сроки выполнения работ.

Всего за несколько лет действия программы капремонта уже отремонтировано более 9,5 тысяч домов, что составляет более 21% от всей программы Московской области, в том числе заменено лифтовое оборудование в количестве более 6,7 тысячи единиц в 2,15 тысячи домов.