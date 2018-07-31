«Капремонт жизненного пространства». Особенности обновления жилищного фонда Подмосковья

Региональная программа

По его словам, вся проектно-сметная документация согласуется со старшими по дому управдомами или председателями совета МКД (многоквартирных домов).

Министр рассказал о том, что в этом году в плане стоит замена более 1,8 тысячи лифтов в 592 домах, в 107 домах будет обновлено газовое хозяйство, строительно-монтажные работы будут проведены в 2,3 тысячи МКД, а в 716 домах пройдет комплексный капитальный ремонт.

Планы и результаты

В общей сложности, по данным портала региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, своего капремонта в Московской области ждут 44 757 домов. К настоящему времени капитальный ремонт произведен уже более чем в 9,5 тыс. домов, что составляет 21% реализации всей региональной программы

В 2018 году региональная программа капитального ремонта предусматривает обновление 2835 домов. В плане — ремонт 882 фасадов, ремонт 982 внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, а также ремонт лифтовых шахт в 592 зданиях, ремонт крыш 1327 жилых построек, ремонт 56 подвальных помещений и восстановление фундамента 406 многоквартирных домов.

В 2017 году в общей сложности было отремонтировано 2235 домов.

Как пояснял ранее директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, ежегодное снижение количества отремонтированных МКД связано с более комплексным подходом к самому капитальному ремонту.

Реестр надежных

Для качественной реализации программы капремонта в Подмосковье сформирован специальный реестр добросовестных подрядчиков, а все недобросовестные подрядчики еще с прошлого года попали в стоп-лист.

«Такой реестр подразумевает не менее трех лет работы подрядчиком и специальные лицензии по этому виду деятельности, — объяснила «ФедералПресс» исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль», член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. — Те же, кто не выполняет своих обязательств, в будущем не включаются в эти реестры и лишаются права участвовать в конкурсах на выполнения работ и услуг».

Разворотнева отметила также, что в Московской области застройщиков более чем достаточно — «если сравнивать с другими регионами, где наблюдается их острый дефицит».

Пространство для жизни

На капитальный ремонт 2800 многоквартирных домов в Подмосковье в 2018 году администрация Московской области выделила более 15 млрд рублей. Финансирование программы капремонта в первую очередь обеспечивается за счет средств собственников помещений, накопленных на счете регионального оператора, также привлекаются средства областного и муниципальных бюджетов.

Собственники могут оплачивать взносы на капитальный ремонт как непосредственно на счет фонда, так и на специальный счет.

Размер ежемесячного минимального взноса на один метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в 2018 году составляет — 9 рублей 07 копеек.

«Программы капремонта существуют самые разные, — объяснил «ФедералПресс» глава Сергиево-Посадского района Московской области (2014–2016) и член комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов . — Есть, например, программы ремонта подъездов, где существенную долю платит областной бюджет, а часть — управляющая компания».

«И лично я бы не стал сужать систему капремонта до официального юридического понятия, поскольку в Московской области существует своя общая программа капремонта жизненного пространства в целом, — отметил Пахомов. — То есть в Московской области это понятие, можно сказать, шире. Это существенная программа поддержки развития окружающей среды и жизненного пространства. И она отличается от других регионов. То есть вместе с жильем капремонту также подлежат и дворы, и детские площадки, и подъезды».

По словам Пахомова, такая программа принципиально реализуется по решению действующего губернатора. В целом, считает Сергей Пахомов, по Московской области реализация капитального ремонта МКД сейчас налажена и все, по крайней мере, вовремя выполняется. «То есть, по сравнению с прошлыми годами, в целом система, как мне кажется, заработала эффективно», — подчеркнул парламентарий.

Общие принципы

В Московской области в рамках региональной программы каждые три года утверждается краткосрочный план капитального ремонта, который может редактироваться. На утвержденный перечень работ происходит выбор подрядчиков на конкурсной основе. С победителями тендеров заключаются договоры. Выбранный подрядчик приступает к выполнению работ по заключенному договору. Соблюдение технических условий и качество ремонта контролирует ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». По итогам выполнения работ составляется акт выполненных работ и проверяется качество работ и наличие жалоб. На все виды ремонта устанавливается пятилетний гарантийный срок.

Программа капремонта принимается на 25 лет для всех домов на территории Московской области, кроме признанных аварийными. Дома, которые вводятся в эксплуатацию уже после принятия программы, также в нее включаются. Соответственно, жильцы начинают платить взносы за капремонт после внесения изменений в областную программу. Очередь конкретного дома определяется исходя из года ввода его в эксплуатацию, даты проведения последнего капремонта, технического состояния и процента собираемости взносов. За каждый пункт присваивается определенное количество баллов. Место дома в очереди на капремонт зависит от суммы баллов.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2018 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте Фонда.

Напомним, что в 2017 году Московская область вошла в пятерку лидеров-регионов в рейтинге Минстроя России по исполнению программы капитального ремонта, заняв пятое место среди субъектов Российской Федерации , и по информации Общероссийского народного фронта второе место в рейтинге регионов по эффективности использования средств фонда капитального ремонта.

Фото: mil.ru.