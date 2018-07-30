Анатолий Вассерман рассказал участникам iВолги, как ухаживать за бородой

Перед тем как встретиться с ребятами, Вассерман заглянул в шатер пресс-центра, где принял участие в прямом эфире «iВолга live». Когда журналист назвал гостя самым умным человеком, он рассказал о плакате в аэропорту Бен-Гурион, где написано «Не думай! Здесь все такие умные!».

Журналисты расспросили «звезду» о его работе, о частых перелетах, пенсионной реформе и даже попросили подсказать рецепт ухода за бородой. «Бороду я вырастил из-за нежелания тратить время на бритье, я за ней специально не ухаживаю, просто умываюсь», — парировал Вассерман.