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Анатолий Вассерман рассказал участникам iВолги, как ухаживать за бородой
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Анатолий Вассерман рассказал участникам iВолги, как ухаживать за бородой 

Волга Ньюс 1 час назад
Перед тем как встретиться с ребятами, Вассерман заглянул в шатер пресс-центра, где принял участие в прямом эфире «iВолга live». Когда журналист назвал гостя самым умным человеком, он рассказал о плакате в аэропорту Бен-Гурион, где написано «Не думай! Здесь все такие умные!».
Журналисты расспросили «звезду» о его работе, о частых перелетах, пенсионной реформе и даже попросили подсказать рецепт ухода за бородой. «Бороду я вырастил из-за нежелания тратить время на бритье, я за ней специально не ухаживаю, просто умываюсь», — парировал Вассерман.
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