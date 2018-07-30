Свердловчан отправят в Санкт-Петербург за апелляциями по судебным решениям 

Свердловчане, не согласные с вынесенным решением суда, смогут оспорить его в апелляционном суде Санкт-Петербурга. Подать кассацию можно будет в кассационный суд Челябинска. Владимир Путин подписал документ о внесении изменений в существующий закон «О судебной системе», об этом сообщает в понедельник, 30 июля, «АиФ-Урал».
Согласно документу, в России появятся отдельные кассационные и апелляционные суды. Они будут работать в соответствующих судебных округах, куда входят несколько российских регионов. В апелляционных судах общей юрисдикции будут рассматривать жалобы и представляения на судебные акты, не вступившие в законную силу и вынесенные в первой инстанции судом субъекта РФ. Кроме того, там будут рассматривать дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. А вот апелляцию на решения, вынесенные в первой инстанции районным судом или мировым судьей, там рассматривать не будт, инстанция, куда можно обратиться, останется прежней.
Как отмечают в российском агентстве правовой правовой и судебной информации (РАПСИ), кассационные суды станут вышестоящей инстанцией для апелляционных судов, районных и судов российских субъектов, а также мировых судей. Там также будут рассматриваться акты, не вступившие в законную силу и дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Согласно подписанному документу, в России будет девять кассационных судов и один военный кассационный суд, а также пять апелляционных судов и один военный апелляционный суд. Кассацию свердловчанам придется подавать в суд Челябинска, а апелляцию — в Санкт-Петербурге. «До начала деятельности новых судов апелляционные и кассационные жалобы будут рассматриваться теми же судами, которыми рассматриваются в настоящее время», — отмечается на сайте Госдумы.
Отметим, сейчас, согласно действующему законодательству, в первой инстанции решения могут выноситься мировыми, районными, областными судами, а также судами автономного округа, области или города федерального значения. В случае несогласия с решением можно подать апелляцию — например, обжаловать приговор районного суда в областном. «Если же и их решения сочтут несправедливыми, то обращаться можно уже с кассационной жалобой, которую рассматривает президиум областного суда. При этом в апелляционной и кассационной коллегиях отдельные составы, но находятся они в одном суде, с одним председателем», — отметил председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. После подписания документа последняя система изменится, теперь апелляции будут рассматривать в другом суде. «Рассмотрение апелляционных и кассационных жалоб и представлений на судебные акты не будет осуществляться в том же суде, который рассматривал дело в первой инстанции. Это позволит обеспечить независимость и самостоятельность судебных инстанций, снизит коррупционные риски и региональное влияние, что положительно скажется на защитите прав граждан», — пояснил Павел Крашенинников.