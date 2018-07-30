Страшная рыба испугала ростовчан 

Рыбак из Ростовской области похвастался своей добычей в одном из популярных пабликов в социальной сети «ВКонтакте».
«Рыба веслонос, поймали у нас в Дону!» — написал он под фотографией вместе с уловом. В комментариях пользователи отметили, что их удивил не только размер, но и сам вид улова — они не знали, что такие страшные существа водятся в реке. Один из пользователей отметил, что эту породу осетровых завезли из другого полушария для того, чтобы разводить в рыбных хозяйствах. К преимуществам относится то, что она быстро вырастает, питается дентритом, а также планктоном, фито. При этом несколько лет назад поголовье выпустили на озера.
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