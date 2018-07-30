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Зауральские спасатели отыскали в лесу потерявшуюся девушку
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Зауральские спасатели отыскали в лесу потерявшуюся девушку 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Происшествие случилось накануне выходных, в минувшую пятницу, 27 июля. В 16 часов 35 минут в диспетчерской поисково-спасательной службы Курганской области зазвонил телефон. Взволнованная женщина просила о помощи. Ее восемнадцатилетняя дочь пошла в лес на станции Утяк за грибами и потерялась. Мать просила найти ребенка до наступления темноты.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области, к месту поиска немедленно выехала поисково-спасательная группа. На месте спасатели связались с пострадавшей по телефону и выяснили, где она находится. Оказалась, что девушка успела уйти слишком далеко от станции вглубь леса и находилась на приличном расстоянии от всех населенных пунктов. Нужно было незамедлительно начинать ее поиск. Координируя действия пострадавшей с помощью сотового телефона, спасатели вывели «потеряшку» на железнодорожные пути, где ее и встретили. Девушка была сильно уставшей, но медицинская помощь ей не требовалась. Спасатели доставили «горе грибницу» в город к родителям. Поисковая операция продолжалась более пяти часов.
В связи с участившимися случаями потери ориентира людьми в лесу, сотрудники Главного управления МЧС России по Курганской области напоминают, как действовать, в подобных ситуациях. Главное правило — не паниковать.
Потеряв дорогу в лесу, остановитесь и присядьте на пенек, не делайте ни одного шага, не обдумав ситуацию. Постарайтесь вспомнить последнюю примету на знакомом участке пути и проследить к нему дорогу.
Ищите шумные и протяженные ориентиры: железную дорогу, шоссе, реку. Не бродите по хребтам и склонам, спускайтесь вниз. Обнаружив реку или ручей, направляйтесь вниз по течению. Поисковые группы в первую очередь ищут у рек. Найти людей помогают звуки. Трактор слышно за 3-4 км, лай собаки за 2-3 км, шум поезда слышно за 10 км.
Лесная или проселочная дорога ведет к жилью. Если ветки на тропе бьют в лицо, значит тропа звериная. Для ориентировки используйте природные приметы — муравейник всегда с южной стороны деревьев, мох любит северную сторону, годовые кольца пней с южной стороны обычно толще.
Помните, что не следует отпускать в лес одних пожилых родственников и детей. Перед выходом в лес необходимо предупредить родных, куда идете; позаботьтесь о том, чтобы ваш мобильный телефон был заряжен; возьмите с собой компас, спички, необходимый запас продуктов, медикаменты; старайтесь не уходить от знакомого маршрута, не «срезать угол» по незнакомой местности.
Если потерялись, не паникуйте, сохраняйте спокойствие. Прислушайтесь, может где-то проходит железная дорога. Постарайтесь выйти на открытую местность, к высоковольтным линиям, к реке, так проще найти потерявшегося.
Если потерялся ваш родственник — сразу звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — «101»; одевайтесь ярко — в камуфляже вас могут не увидеть и с трех метров; оставляйте метки: маленькие тряпочки, бумажки, фантики, зарубки, подламывайте веточки. По ним вас быстрее найдут.
Если вы встретили диких зверей, дайте им возможность уйти, потому что они нападают на человека, лишь в том случае, если ранены, испуганы или защищают детенышей. Никогда не поворачивайтесь к зверям спиной, медленно отступайте задом. При явном агрессивном поведении используйте в качестве защиты огонь, кричите, свистите, стучите палкой о дерево. Если встретили кабана, сразу лезьте на дерево.
Ни при каких обстоятельствах не теряйте присутствия духа и не паникуйте!
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