Минздрав Ульяновской области не разглашает сведения о состоянии Рашида Абдуллова

Министерство здравоохранения Ульяновской области не разглашает сведения о нынешнем состоянии здоровья министра здравоохранения региона Рашида Абдуллова. Об этом сообщили в ответе на запрос «ФедералПресс».

«Согласно законодательства данная информация является врачебной тайной и не может быть разглашена СМИ», — поясняется в сообщении минздрава

В конце июня в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело, он подозревается в мошенничестве. Отметим, что во время обысков, проводимых в министерстве здравоохранения силовыми ведомствами, Рашиду Абдуллову стало плохо. Сейчас он находится в больнице, и его ждет врачебная комиссия из столичных медиков. После этого ему будет предъявлено обвинение.

5 июля стало известно, что Рашид Абдуллов пытался скрыть дом и земельный участок. Это было установлено в ходе проверки исполнения антикоррупционного законодательства.

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