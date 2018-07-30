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Минздрав Ульяновской области не разглашает сведения о состоянии Рашида Абдуллова
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Минздрав Ульяновской области не разглашает сведения о состоянии Рашида Абдуллова 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Министерство здравоохранения Ульяновской области не разглашает сведения о нынешнем состоянии здоровья министра здравоохранения региона Рашида Абдуллова. Об этом сообщили в ответе на запрос «ФедералПресс».
«Согласно законодательства данная информация является врачебной тайной и не может быть разглашена СМИ», — поясняется в сообщении минздрава.
В конце июня в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело, он подозревается в мошенничестве. Отметим, что во время обысков, проводимых в министерстве здравоохранения силовыми ведомствами, Рашиду Абдуллову стало плохо. Сейчас он находится в больнице, и его ждет врачебная комиссия из столичных медиков. После этого ему будет предъявлено обвинение.
5 июля стало известно, что Рашид Абдуллов пытался скрыть дом и земельный участок. Это было установлено в ходе проверки исполнения антикоррупционного законодательства.
Фото: pixabay.com
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