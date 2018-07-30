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Бортовой камень привели в порядок на Клары Цеткин
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Бортовой камень привели в порядок на Клары Цеткин 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Рядом с домом 7 по улице Клары Цеткин сотрудники коммунальных служб по просьбе местных жителей устранили повреждения бортового камня. О необходимости проведения ремонта москвичи сообщили на портал «Наш город».
Официальный ответ от руководства района был дан заявителям в установленный срок.
«Сообщаю, что силами ответственной организации выполнены работы по локальному ремонту асфальтобетонного покрытия и восстановлению бортового камня. В настоящее время асфальтобетонного покрытие восстановлено, ямы и выбоины устранены», — говорится в сообщении за подписью главы управы Войковского района Ларисы Осиповой.
Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после регистрации. (ео)
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