Бортовой камень привели в порядок на Клары Цеткин

Рядом с домом 7 по улице Клары Цеткин сотрудники коммунальных служб по просьбе местных жителей устранили повреждения бортового камня. О необходимости проведения ремонта москвичи сообщили на портал «Наш город».

Официальный ответ от руководства района был дан заявителям в установленный срок.

«Сообщаю, что силами ответственной организации выполнены работы по локальному ремонту асфальтобетонного покрытия и восстановлению бортового камня. В настоящее время асфальтобетонного покрытие восстановлено, ямы и выбоины устранены», — говорится в сообщении за подписью главы управы Войковского района Ларисы Осиповой.

Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после регистрации. (ео)