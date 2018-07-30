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Прямая линия по вопросам изменения пенсионной системы прошла в Самаре
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Прямая линия по вопросам изменения пенсионной системы прошла в Самаре 

ТРК Губерния 1 час назад
На вопросы граждан ответила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по Самарской области Светлана Нефедова. В течение полутора часов на телефон поступило множество звонков. Больше всего жители региона спрашивали о том, как будут индексироваться пенсии в следующем году. По словам Светланы Нефедовой, есть принципиальное решение руководства страны: увеличить денежное довольствие тех, кто ушел на заслуженный отдых. Детали — каким образом будет выглядеть механизм и на сколько конкретно вырастут пособия по старости — пока обсуждаются.
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