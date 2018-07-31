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Пермская молодёжь предлагает идеи по пенсионному законодательству
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Пермская молодёжь предлагает идеи по пенсионному законодательству 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Представители молодёжных общественных организаций Пермского края вносят свои предложения по пенсионному законодательству.
В июне Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионной системе. Он вызвал череду общественных обсуждений.
30 июля по инициативе партии «Единая Россия» в Перми организовали общественные обсуждения законопроекта с участием лидеров молодёжных организаций. В качестве экспертов мероприятия выступили представители Пенсионного фонда Пермского края, регионального координационного совета сторонников партии и депутаты-единороссы. Цель встречи — разъяснение сути предстоящих изменений и привлечение активных молодых людей к работе над проектом новой системы.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Игорь Сапко разъяснил, почему изменения в пенсионном законодательстве назрели.
«В 70-х годах прошлого века в СССР на выплату пенсии одному пожилому человеку направляли взносы четверо работающих людей. Сейчас — 1,8. Демографическая ситуация такова, что, если всё оставить без изменений, то через 5 — 7 лет на одного пенсионера будет приходиться только один работающий», — пояснил депутат.
По его словам, изменения пенсионного законодательства — это не только увеличение возраста выхода на заслуженный отдых. В правительстве и Госдуме обсуждают комплекс мер, чтобы, насколько это возможно, создать комфортные условия для людей пенсионного возраста. Игорь Сапко поясняет, что правительство намерено к 2024 году увеличить средний размер пенсии до 20 тысяч рублей. В планах разработка программ по переобучению людей предпенсионного возраста и другие меры.
Сейчас авторы законопроекта ждут предложений в том числе от молодёжи. Эта самая активная часть населения страны многое видит иначе. В ближайшее время от них ждут идей, которые законодатели смогут «встроить» в законопроект. Поправки в него можно вносить до 24 сентября 2018 года.
«Я понимаю, что изменения в пенсионном законодательстве сегодня неизбежны, — говорит руководитель Пермского регионального отделения «Молодой Гвардии» Игорь Новосёлов. — Сейчас у нас есть шанс быть услышанными, и мы обязательно внесём свои предложения. Считаю, что необходимо усилить информирование жителей об изменениях в пенсионном законодательстве, в том числе среди молодежи».
Одним из итогов дискуссионной площадки стала договоренность о проработке совместно с краевым Пенсионным фондом наглядной информации для молодёжи об изменениях в пенсионном законодательстве, а также инициатив Правительства РФ и Государственной Думы, касающихся молодых специалистов.
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