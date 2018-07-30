Ещё
Польский депутат предложил оценить ущерб от действий СССР во время Второй мировой войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Польский депутат предложил оценить ущерб от действий СССР во время Второй мировой войны 

ТАСС 1 час назад
ВАРШАВА, 30 июля. /ТАСС/. Польша после 2019 года может заняться подсчетом потерь, якобы понесенных республикой во время Второй мировой войны в результате действий Советского Союза. С таким предложением выступил в опубликованном в понедельник интервью газете Rzeczpospolita депутат от правящей в республике партии «Закон и справедливость» (ЗиС) Аркадиуш Муларчик, который занимается вопросом получения репараций от ФРГ за ущерб, причиненный стране нацистской Германией.
"Я считаю, что во время очередного созыва Сейма должен появиться отчет о военном ущербе, причиненном советской Россией", — сказал он, отметив, что аналогичные документы ранее были подготовлены прибалтийскими странами.
Тема репараций начала обсуждаться в Польше с июля прошлого года, когда лидер ЗиС Ярослав Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. Занимавший тогда пост министра национальной обороны Антоний Мачеревич сообщил в эфире польского телевидения, что с правовой точки зрения у Варшавы есть все основания требовать от Берлина репараций. В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением права под давлением СССР и касалось только несуществующих уже ГДР и Польской Народной Республики, которая, по версии местных аналитиков, не являлась самостоятельным суверенным государством.
ТАСС: последние новости
Президент Молдавии открыл в Волгодонске памятник дружбы Петра I и господаря Кантемира Избирком Самарской области зарегистрировал шесть кандидатов на выборах губернатора Германские военные впервые поучаствуют в поисках погибших на Эльбрусе во время войны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве125
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле326
Опубликован финальный доклад о MH37019
Названа дата глобальной катастрофы25
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве165
Видео
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
01:49
Смена власти в Пакистане хороша для российского оружия
Оружие Азия
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение