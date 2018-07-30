Польский депутат предложил оценить ущерб от действий СССР во время Второй мировой войны 

ВАРШАВА, 30 июля. /ТАСС/. Польша после 2019 года может заняться подсчетом потерь, якобы понесенных республикой во время Второй мировой войны в результате действий Советского Союза. С таким предложением выступил в опубликованном в понедельник интервью газете Rzeczpospolita депутат от правящей в республике партии «Закон и справедливость» (ЗиС) Аркадиуш Муларчик, который занимается вопросом получения репараций от ФРГ за ущерб, причиненный стране нацистской Германией.
"Я считаю, что во время очередного созыва Сейма должен появиться отчет о военном ущербе, причиненном советской Россией", — сказал он, отметив, что аналогичные документы ранее были подготовлены прибалтийскими странами.
Тема репараций начала обсуждаться в Польше с июля прошлого года, когда лидер ЗиС Ярослав Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. Занимавший тогда пост министра национальной обороны Антоний Мачеревич сообщил в эфире польского телевидения, что с правовой точки зрения у Варшавы есть все основания требовать от Берлина репараций. В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением права под давлением СССР и касалось только несуществующих уже ГДР и Польской Народной Республики, которая, по версии местных аналитиков, не являлась самостоятельным суверенным государством.