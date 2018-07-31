Президент Италии назвал мигрантов рабами

Прибывающие в Италию мигранты часто становятся жертвами работорговцев, заявил президент страны Серджо Маттарелла и призвал граждан «не отворачиваться» от проблемы. Его слова передает The Local.

«Рабство — один из самых больших позоров человечества», — сказал он, подчеркнув, что миграция — это благодатная почва для процветания торговли людьми.

«Детей войны и нищеты используют отвратительные работорговцы, которые отправляют их на путь будущих страданий: эксплуатация труда, нелегальные усыновления, торговля внутренними органами, вербовка в криминальные группировки и секс-рабство», — заявил Маттарелла.

По данным итальянского МВД, торговля людьми — одна из главных статей дохода криминальных организаций после торговли оружием и наркотиками. Международная организация труда насчитала более 40 миллионов рабов по всему миру. Каждая четвертая жертва торговли людьми — ребенок, пишет газета.