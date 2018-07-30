На мысе Фиолент со скалы сорвался мужчина

СИМФЕРОПОЛЬ , 30 июл — РИА Новости Крым . Мужчина сорвался со скалы в районе мыса Фиолент в Севастополе . Об этом сообщили в пресс-службе Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты города (ЦГЗ).

Инцидент произошел накануне в районе остановки «Маяк». На место происшествия немедленно была направлена дежурная смена поисково-спасательного отряда ЦГЗ. Они оперативно обнаружили сорвавшегося со скалы мужчину.

"Спасатели оказали первую помощь, подняли пострадавшего наверх и передали медикам скорой помощи", — сообщили в пресс-службе ведомства.