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На мысе Фиолент со скалы сорвался мужчина
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На мысе Фиолент со скалы сорвался мужчина 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости Крым. Мужчина сорвался со скалы в районе мыса Фиолент в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты города (ЦГЗ).
Инцидент произошел накануне в районе остановки «Маяк». На место происшествия немедленно была направлена дежурная смена поисково-спасательного отряда ЦГЗ. Они оперативно обнаружили сорвавшегося со скалы мужчину.
"Спасатели оказали первую помощь, подняли пострадавшего наверх и передали медикам скорой помощи", — сообщили в пресс-службе ведомства.
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