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Тело пенсионерки, пропавшей с двумя внучками в Коми, обнаружили водолазы
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Тело пенсионерки, пропавшей с двумя внучками в Коми, обнаружили водолазы 

Пятый канал 56 минут назад
Водолазы обнаружили в реке Вычегде в Республике Коми тело 79-летней женщины, которая ранее пропала вместе с правнучками 10 и 15 лет, сообщает ГУ МЧС России по региону. Сообщается также, что тело женщины обнаружили в трех километрах от берега неподалеку от деревни Арабач, где местные жители нашли вещи детей.
Известно, что пенсионерка вместе с правнучками приехала в деревню Арабач Усть-Вымского района из города Ухты на отдых. 27 июля все трое отправились к реке и пропали. Впоследствии тело 15-летней девочки было обнаружено в 20 километрах возле поселка Жешарт. На данный момент продолжаются поиски младшей девочки.
Согласно предварительной версии, все трое — утонули. Ведется доследственная проверка.
Ранее Пятый канал сообщал и о том, как Мужчина в наркотическом угаре опрокинул лодку с детьми под Астраханью, в результате чего утонули трое.
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