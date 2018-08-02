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Жители Адыгеи активно участвуют в работе по адаптации репатриантов в республике
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Жители Адыгеи активно участвуют в работе по адаптации репатриантов в республике 

ТАСС 48 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
МАЙКОП, 2 августа. /ТАСС/. Жители Адыгеи принимают активное участие в работе по адаптации репатриантов, вернувшихся в республику на постоянное место жительства. Об этом сообщил в четверг ТАСС премьер-министр регионального правительства Александр Наролин.
"Большое участие в проводимой работе по адаптации репатриантов принимают различные общественные организации, сами жители республики, которые берут на себя вопросы обустройства целых семей", — сказал он. По словам Наролина, для властей важно, что на историческую родину возвращаются не только те, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
Он напомнил, что 20 лет назад в Адыгее появился День репатрианта — памятная дата о массовом возвращении на землю предков группы этнических адыгов из охваченного войной Косово в августе 1998 года. «Предоставив гражданскую и социальную защиту косовским адыгам, Российская Федерация и Республика Адыгея показали пример братской помощи и солидарности со своими соотечественниками», — заметил глава регионального правительства.
Это, по его словам, позволило убедиться в том, что Россия «всегда готова поддержать и принять своих соотечественников, независимо от их национальности или религии». Такая позиция, как подчеркнул Наролин, «служит надежной поддержкой в деле сохранения этноса, а также в стремлении адыгов за рубежом поддерживать тесные связи с исторической родиной».
О репатриантах
В пресс-службе главы республики ТАСС напомнили, что сегодня в Адыгее проживает около 2 тыс. репатриантов, вернувшихся из ряда европейских стран, а также Турции, Иордании, Израиля. Около 800 человек переехало в Адыгею из Сирии. «Многие репатрианты получают высшее образование в вузах Адыгеи, трудоустраиваются в бюджетной сфере, строительстве, торговле и других сферах», — пояснил собеседник агентства.
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