В Адыгею с Ближнего Востока вернулись до 2 тыс. адыгов за 20 лет 

МАЙКОП, 30 июля. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. этнических адыгов вернулись на историческую родину в Адыгею за последние 20 лет с Ближнего Востока, куда они были переселены по итогам Кавказской войны, сообщил в понедельник глава республики Мурат Кумпилов.
"Два десятилетия назад Адыгея приняла на своей земле адыгов из Косова [где тогда шел вооруженный конфликт], и этот опыт впоследствии помог и в решении вопросов обустройства сирийских адыгов. Сейчас в Адыгее их проживает около 800 человек, они прибыли в республику после вооруженного конфликта в Сирии. На историческую родину возвращаются не только те, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Всего в республику переехало около 2 тыс. соотечественников, вернувшихся из Турции, Сирии, Иордании, Израиля, других стран", — сказал он на встрече с репатриантами в доме правительства республики.
Для поддержки адыгов из Сирии в регионе создана специальная комиссия, решающая вопросы медицинской помощи, оформления разрешительных документов, организации бесплатных курсов изучения русского языка и другие проблемы. Продолжается обустройство мест проживания репатриантов. В частности, в этом году уже закончилось строительство водопровода в ауле Мафэхабль, в ближайшее время продолжится газификация аула. Оказывается помощь в строительстве и приобретении переселенцами домов в районах республики, в проблемах трудоустройства проживающих в Майкопе семей.
"Мы рады, что наши земляки возвращаются на историческую родину, вносят вклад в развитие республики. Такая солидарность очень важна не только для адыгов республики, но, уверен, и для адыгов за рубежом. Это большая помощь в их стремлении поддерживать тесные связи с исторической родиной, серьезная поддержка в деле сохранения этноса, культурно-исторического наследия", — добавил Кумпилов.
Первого августа в республике отмечают День репатрианта, в этот день в 1998 году Адыгея впервые приняла переселенцев — адыгов из Косово. После Кавказской войны (1817-1864) адыги (черкесы) были подвергнуты массовой депортации в пределы Османской империи, после которой на исторической родине осталось менее 5% коренного населения. Сегодня представители черкесских народов — кабардинцы, черкесы, адыгейцы и шапсуги — проживают в четырех регионах России — Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Краснодарском крае, а также более чем в 50 зарубежных странах.