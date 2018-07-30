Глава Адыгеи встретился с репатриантами

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в преддверии Дня репатрианта, который отмечается в республике 1 августа, провел встречу с соотечественниками, вернувшимися из-за рубежа на свою историческую родину.

В беседе также приняли участие руководитель Администрации Главы РА и Кабинета министров РА Мурат Тхакушинов, министр образования и науки РА Анзаур Керашев , председатель Комитета РА по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов, ректоры АГУ, МГТУ Рашид Хунагов и Саида Куижева, зам. руководителя минстроя РА Вячеслав Шопин, глава Майкопского района Алексей Петрусенко и директор Центра адаптации репатриантов Асхад Гучетль.

Глава Адыгеи поприветствовал собравшихся и отметил, что руководство республики ведет планомерную работу по адаптации вернувшихся на историческую родину соотечественников.

Мурат Кумпилов напомнил, что в этом году отмечается 20-летие установления в республике Дня репатрианта. Эта дата связана со знаковым событием — два десятилетия назад Адыгея приняла на своей земле адыгов из Косово. Этот опыт помог и в решении вопросов обустройства сирийских адыгов. Сейчас их проживает около 800 человек, прибывших в Адыгею после вооруженного конфликта в Сирии . При этом на историческую родину возвращаются не только те, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Всего в республику переехало около 2000 соотечественников, вернувшихся из Турции , Сирии, Иордании Израиля , других стран.

Россия всегда готова поддержать и принять своих соотечественников, независимо от их национальности или религии. Мы рады тому, что наши земляки возвращаются на историческую родину, направляют свои знания и умения на процветание Адыгеи. Такая солидарность очень важна не только для адыгов республики, но, уверен, и для адыгов за рубежом. Это большая помощь в их стремлении поддерживать тесные связи с исторической родиной, серьезная поддержка в деле сохранения этноса, культурно-исторического наследия», — отметил Мурат Кумпилов.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшей поддержки и социально-культурной адаптации репатриантов. Мероприятия реализуются на основе соответствующей республиканской госпрограммы. Важную роль в такой работе играет и Центр адаптации репатриантов. Большое участие принимают различные общественные организации, сами жители республики, которые берут на себя вопросы обустройства целой семьи.

Для поддержки адыгов из Сирии в республике создана специальная комиссия, которая решает вопросы медицинской помощи, оформления разрешительных документов, организации бесплатных курсов изучения русского языка и другие вопросы. Еще одно важное направление работы — обустройство мест проживания репатриантов. В частности, в этом году уже закончилось строительство водопровода в ауле Мафэхабль, в ближайшее время продолжится газификация аула. Оказывается помощь в строительстве и приобретении переселенцами домов в районах республики. Последовательно решаются вопросы трудоустройства и социально-бытовые проблемы семей, проживающих в Майкопе . В Адыгее уже выросло новое поколение детей репатриантов, родившихся в республике. В вузы республики поступило около 100 человек из числа адыгской диаспоры, 85 детей учатся в школах, в этом году 11 выпускников успешно прошли ГИА.

В ходе беседы представители репатриантов просили оказать поддержку в получении бюджетных мест в высших учебных заведениях. Мурат Кумпилов поручил профильному ведомству проработать возможность решения данных вопросов. Отдельные поручения касались завершения строительства участка дороги в ауле Мафэхабь, а также помощи в жилищно-бытовых вопросах.

Завершая встречу, Глава Адыгеи подчеркнул, что руководство республики и дальше будет уделять серьезное внимание работе по приему и обустройству соотечественников.