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День ВМФ отпраздновали в парке «Северное Тушино»
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День ВМФ отпраздновали в парке «Северное Тушино» 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Порядка двух тысяч гостей посетили праздничные площадки Музейно-паркового комплекса в День Военно-морского флота.
— В этот день бесплатно посетить Музей ВМФ могли ветераны и сопровождающие их. А в полдень территория музея превратилась в концертную площадку. Здесь выступал духовой оркестр и артисты проекта «Голос», — сообщили в пресс-службе парка.
А на главной площади парка прошли творческие мастер-классы по рисунку на воде и изготовлению теамитических сувениров. Для самых юных посетителей аниматоры провели игровую программу с конкурсами, викторинами и танцами. Но, пожалуй, самым зрелищным и незабываемым для гостей стало лазерное шоу и военно-патриотический спекталь-реконструкция — штурм береговых укреплений силами морской пехоты.
Завершилась программа залпами красочного салюта.
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