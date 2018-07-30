День ВМФ отпраздновали в парке «Северное Тушино»

Порядка двух тысяч гостей посетили праздничные площадки Музейно-паркового комплекса в День Военно-морского флота.

— В этот день бесплатно посетить Музей ВМФ могли ветераны и сопровождающие их. А в полдень территория музея превратилась в концертную площадку. Здесь выступал духовой оркестр и артисты проекта «Голос», — сообщили в пресс-службе парка.

А на главной площади парка прошли творческие мастер-классы по рисунку на воде и изготовлению теамитических сувениров. Для самых юных посетителей аниматоры провели игровую программу с конкурсами, викторинами и танцами. Но, пожалуй, самым зрелищным и незабываемым для гостей стало лазерное шоу и военно-патриотический спекталь-реконструкция — штурм береговых укреплений силами морской пехоты.

Завершилась программа залпами красочного салюта.