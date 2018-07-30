Студенты МГТУ приняли участие в форуме «Территория смыслов»

Прошла первая смена Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме -2018». Форум проходил во Владимировской области. Студенты инженерно-экономического и технологического факультетов МГТУ: Мария Ворожбиева (ТОП–21), Давид Туманян (НД-31), Татьяна Колотий (СТР–31) и Джульетта Сафарян (ТОП–21) приняли в нём участие.

«7 дней смены под названием «Новые возможности студенческих объединений» были посвящены выявлению проблем развития формальных и неформальных студенческих объединений, профсоюзов и студенческих СМИ, поскольку они участвуют в решении данных проблем и определении перспектив дальнейшего развития студенческих организаций», рассказали в пресс-службе МГТУ.

Кроме того, ежедневно на мастер-классах и в «точках смысла» обсуждались вопросы саморазвития, разработки социальных проектов и способы достижения поставленных целей.

Помимо образовательной программы участники форума активно занимались спортом на площадках для волейбола и футбола, на скалодроме, у теннисных столов, на тренажерах и на шахматном поле. Они провели время весело и с пользой.