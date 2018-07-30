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В Омске возбудили дело после несчастного случая на объекте «Транснефти»
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В Омске возбудили дело после несчастного случая на объекте «Транснефти» 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Пять рабочих, выполнявших малярные работы внутри нефтяной цистерны, разбились, упав с большой высоты. Как стало известно сегодня, 30 июля, Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по факту несчастного случая с пятью рабочими. Напомним, он произошел 28 августа на территории АО «Транснефть — Западная Сибирь». Как полагают следователи, примерно в восемь часов утра из-за обрушения строительных лесов с высоты 15 — 20 метров упали пять строителей. Они вели малярные работы внутри нефтяной цистерны. Все они — сотрудники подрядной организации — ООО «Спецстройсервис».
Пострадавшие 1975, 1983, 1984 годов рождения были доставлены в БСМП-1. Трое находятся в тяжелом состоянии, состояние двух других оценивается как средней тяжести. Корреспонденту ИА «Омск Здесь» в региональном Минздраве пояснили, что одного из строителей должны перевести в МЧС № 9.
— В ходе следствия будут установлены все обстоятельства и причины обрушения лесов, а также лица, ответственные за соблюдение правил безопасности при проведении работ, действиям которых будет дана правовая оценка, — уточнили в пресс-службе ведомства.
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