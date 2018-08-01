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На перекрестке ул. Сурикова-Ленина временно закроют сквозной проезд
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На перекрестке ул. Сурикова-Ленина временно закроют сквозной проезд 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
В центре Красноярска на сутки закроют сквозное движение автомобилей по перекрестку улиц Сурикова и Ленина. Ограничение вводится с завтрашнего дня — с 23 часов 2 августа, и продлится до 23 часов 3 августа. Об этом журналистам сообщил начальник отдела УДИБ Игорь Воевалко.
«Будет закрыто сквозное движение на перекрестке ул. Сурикова-Ленина. В связи с этим объезд транспорта будет осуществляться через ул. Вейнбаума. На перекрестке ул. Вейнбаума-Ленина для организации безопасного левого поворота на светофорном объекте будут установлены дополнительные левые стрелки», — сказал Воевалко.
По его словам, с Вейнбаума автомобилисты смогут повернуть налево на ул. Ленина либо продолжить движение в сторону ул. Брянской.
После открытия этого перекрестка сквозное движение закроют на перекрестке ул. Вейнбаума — Ленина. Там работы будут производиться в субботу и воскресенье.
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