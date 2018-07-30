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В России создали добавки для топлива на соломе
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В России создали добавки для топлива на соломе 

Мир24 1 час назад
Российские ученые создали новый вид экологически чистого топлива. В его состав входят бензин и производные фурфурола, сообщает «Наука в Сибири» (издание Сибирского отделения РАН).
Авторами разработки стали сотрудники Института катализа имени Борескова. Фурфурол, который решили использовать в создании топлива, образуется при кипячении различных сельскохозяйственных отходов или древесины с серной кислотой. Он также является исходным сырьем для некоторых антимикробных препаратов, в частности, фурацилина.
В настоящий момент ученые изучают влияние добавки на свойства автомобильного бензина.
«С большой вероятностью могу сказать, что в будущем в продажу выйдет экологичная высокооктановая добавка, полученная из простой соломы», — отметил представитель лаборатории каталитических процессов переработки возобновляемого сырья Андрей Смирнов.
Уже выделены два соединения с низким, по сравнению с бензиновыми добавками, уровнем токсичных соединений.
Производные фурфурола также устойчивы к низким температурам, отличаются большей теплотворной способностью и позволяют снизить расход топлива.
Ранее сообщалось, что канадские специалисты придумали способ получать из атмосферы углекислый газ, чтобы использовать его для производства топлива.
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