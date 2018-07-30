Более 30 волонтеров поискового движения участвуют в форуме «iВолга»

МОСКВА , 30 июл — РИА Новости . В смене «Патриот» молодежного форума «iВолга» принимает участие более 30 молодых поисковиков из разных районов Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба Поискового движения России

В рамках смены добровольцы не только получают новые знания и знакомятся с коллегами, но и защищают свои проекты.

В первый день смены с поисковиками пообщались советник генерального директора ФДЦ «Смена» Виктор Степаненко и эксперт фонда «Национальная экономика» Роман Степаненко . Гости рассказали об основах социального проектирования и проверили реализуемость проектов участников «iВолги».