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Более 30 волонтеров поискового движения участвуют в форуме «iВолга»
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Более 30 волонтеров поискового движения участвуют в форуме «iВолга» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В смене «Патриот» молодежного форума «iВолга» принимает участие более 30 молодых поисковиков из разных районов Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба Поискового движения России.
В рамках смены добровольцы не только получают новые знания и знакомятся с коллегами, но и защищают свои проекты.
В первый день смены с поисковиками пообщались советник генерального директора ФДЦ «Смена» Виктор Степаненко и эксперт фонда «Национальная экономика» Роман Степаненко. Гости рассказали об основах социального проектирования и проверили реализуемость проектов участников «iВолги».
В заключение образовательного дня перед патриотами России выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров, принимавший участие в освобождении заложников во время теракта в Беслане. Он поговорил с добровольцами об интересующих их темах и ответил на вопросы. Особый интерес участников вызвало психологическое состояние при совершении подвига.
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