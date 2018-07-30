Перовский парк Москвы приглашает гостей посетить пять знаковых мест на своей территории

МОСКВА , 30 июля. / ТАСС /. Перовский парк Москвы приглашает горожан и гостей столицы посетить пять знаковых мест на своей территории. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе объединенной дирекции «Мосгорпарк».

"За последние пять лет Перовский парк сильно изменился: сегодня здесь есть все для хорошего времяпрепровождения горожан", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что для удобства москвичей и гостей столицы здесь составили рейтинг из пяти самых интересных мест, которые нужно обязательно посетить в парке.

Скейт-парк и кинотеатр

Одним из таких мест стал самый большой в Москве скейт-парк Ferma, открывшийся в 2013 году. Здесь можно не только отточить свое мастерство катания на роликах или скейте, но и научиться кататься с нуля: для новичков в парке регулярно проводятся бесплатные занятия. А для любителей и профессионалов даже устраиваются соревнования. «Именно на этой площадке проходят фестивали молодежной культуры, которые всегда привлекают много внимания», — отметил представитель пресс-службы.

Он напомнил, что наиболее подходящий возраст для того, чтобы начать кататься на скейтборде или роликах, — это пять лет. Максимальный же возраст не ограничен. «Есть люди, которым за 70, и они находят себя в этом», — заметил собеседник агентства.

Еще одним центром притяжения для посетителей стал летний кинотеатр на деревянной сцене, открывшийся в Перовском парке в 2015 году. Кинопоказы, состоящие преимущественно из зарубежной классики 50-х годов, проходят здесь по пятницам и субботам. «Важным дополнением к просмотру картины является то, что перед показом всегда проходит краткая информативная лекция об истории фильма и жизни её автора», — отметили в «Мосгорпарке». Для посетителей в кинотеатре приготовлены мягкие пуфы и большие зонты на случай плохой погоды.

Детский клуб и бельчатник

Для юных гостей в парке работает развивающий клуб «Крошка енот», где с детьми от двух лет ежедневно занимаются профессиональные педагоги. Они учат малышей лепке, аппликации, помогают развивать мелкую моторику. Для ребят постарше в клубе устраивают кукольные спектакли и бесплатные фитнес-уроки.

Для мам же в это время по вторникам проводятся мастер классы, а по четвергам — тематические встречи за чашечкой чая или кофе. «В клубе организована комната с различным комплексами и развивающими игрушками: сухой бассейн с шариками, огромный надувной батут-горка, домики, лесенки и многое другое», — заметил собеседник агентства.

"А еще в Перовском парке есть бельчатник, который неизменно приводит в восторг наших юных посетителей", — добавили в организации. Здесь можно понаблюдать за рыжими питомцами, узнать много нового об их жизни и повадках. В «Мосгорпарке» просят посетителей не пытаться кормить белок и не шуметь, чтобы их не испугать.

Кроме того, для всех желающих в парке работают бесплатные фотозоны, творческие мастерские и спортивные секции, занятия в которых проводятся на регулярной основе. Здесь проходят занятия по лепке, бисероплетению, работает беговой клуб и проект «Дача в большом городе», где дети и взрослые могут почувствовать себя настоящими дачниками и вырастить собственный урожай, не выезжая за город.