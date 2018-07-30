Добрый русский доктор: как военный врач Артем Гайфуллин получил медаль «За отвагу»

Так называли сирийцы майора медицинской службы Артема Гайфуллина.

Медали «За отвагу» он был удостоен, как написано в наградном листе, «за выполнение задач, связанных с риском для жизни». Риска, опасностей в осажденном боевиками городе действительно хватало. Особенно тяжелым для Артема был день, когда во время эвакуации раненых военнослужащих сирийской армии он получил осколочное ранение. При этом своего поста не покинул, фактически под огнем противника продолжал выполнять обязанности…

Путь в профессию

О карьере военного врача Артем Наильевич Гайфуллин никогда не задумывался. Просто, когда пришло время выбирать вуз, пошел по стопам ближайших родственников: его брат, дядя и сестра — все на тот момент уже были докторами.

Выдержав нелегкий конкурс в Алтайский медицинский университет, Артем поступил на лечебный факультет, самый крупный в составе этого учебного заведения. Уже во время учебы он узнал о возможности продолжить обу­чение по военной специальности, стать врачом в погонах. После недолгих размышлений было принято решение о переводе в Томский военно-медицинский институт, где будущий дипломированный специалист окончил интернатуру. Распределение молодой офицер медицинской службы получил в Воздушно-десантные войска. Сначала был артиллерийский полк, затем парашютно-десантный в Иваново, а после такой же полк, но уже в Костроме , и должность начальника медицинской службы части.

Старт офицерской карьеры Гайфуллина пришелся на начало 2000-х. То были, как вспоминают многие служивые, не самые лучшие времена для армии.

Это касалось и снабжения необходимыми препаратами, и поставок современной медицинской аппаратуры… Не случайно немало достойных, квалифицированных военных медиков вынужденно принимали в ту пору решение оставить службу и перейти в гражданскую медицину либо вовсе сменить сферу деятельности.

По словам Гайфуллина, он от такого пути отказался сразу.

— Во-первых, сдаваться не в моих правилах, — поясняет военврач. — Во-вторых, мне был дорог наш коллектив: люди, с которыми я до сих пор поддерживаю связь, даже если кто-то из них и не рядом. Да, мы тогда прошли через тяжелые времена. Но пережили их, и я ни о чем не жалею.

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