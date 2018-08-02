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В Петрозаводске в День ВДВ открыли памятник Герою России
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В Петрозаводске в День ВДВ открыли памятник Герою России 

ТАСС 1 час назад
Фото: ГТРК "Башкортостан"
ПЕТРОЗАВОДСК, 2 августа. /ТАСС/. Памятный бюст уроженцу карельского поселка Надвоицы, Герою России Александру Калинину, который погиб в 2000 году во время второй чеченской войны, открыли в Петрозаводске в День Воздушно-десантных войск (ВДВ). В церемонии принял участие замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, передает корреспондент ТАСС.
"Я оканчивал школу, которую закончил Александр. Саша связал свою судьбу военным, я связал свою судьбу военным. Но есть только одно но — он должен был жить, он моложе. Он должен был сегодня стоять здесь и вместе с нами отмечать праздник ВДВ", — сказал Рашид Нургалиев.
"Так получилось, что в те годы мне приходилось командовать группировкой на Северном Кавказе. В те годы было очень много кровавых, непростых операций Приходилось принимать решения, которые позволяли решать задачи во имя и во благо обеспечения безопасности жителей Северного Кавказа и России", — отметил замсекретаря Совбеза.
По словам матери Героя Анны Калининой, с момента гибели ее сына прошло 18 лет. «Я благодарна, что в Карелии поставлен памятник моему сыну Пока жива память, жив мой сын», — сказала она.
Как отметил глава Карелии Артур Парфенчиков, Великая Отечественная война стала уроком не для всех, поэтому военнослужащие «вынуждены были вновь защищать независимость, честь страны» в Афганистане, на южных рубежах и в других точках планеты. «Они гибли там для того, чтобы враг не пришел на нашу землю. Вот это мы все должны всегда помнить и быть бесконечно благодарны этим ребятам, их родителям», — отметил глава республики.
Бюст установлен на каменном постаменте, рядом с храмом во имя пророка Илии, который был возведен в 2016 году в память о жителях Карелии, погибших в Афганистане, а также в период проведения контртеррористических операций на Северном Кавказе и в зонах иных локальных конфликтов.
О Герое России
Александр Калинин служил во второй отдельной бригаде специального назначения Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил России, был командиром группы спецназа, разведгруппы и группы минирования. Сражался в боях второй чеченской войны, провел несколько спецопераций против бандформирований.
В феврале 2000 года группа Калинина попала в засаду в районе села Харсеной Шатойского района Чеченской Республики. По разведчикам вели огонь минометы, реактивные системы залпового огня и огнеметы. Бойцы несколько часов стояли насмерть в неравном бою, но никто из них не сдался в плен. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в июле 2000 года капитану Александру Анатольевичу Калинину посмертно присвоили звание Героя России.
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