В Петрозаводске в День ВДВ открыли памятник Герою России

"Я оканчивал школу, которую закончил Александр. Саша связал свою судьбу военным, я связал свою судьбу военным. Но есть только одно но — он должен был жить, он моложе. Он должен был сегодня стоять здесь и вместе с нами отмечать праздник ВДВ", — сказал Рашид Нургалиев.

"Так получилось, что в те годы мне приходилось командовать группировкой на Северном Кавказе. В те годы было очень много кровавых, непростых операций Приходилось принимать решения, которые позволяли решать задачи во имя и во благо обеспечения безопасности жителей Северного Кавказа и России ", — отметил замсекретаря Совбеза.

По словам матери Героя Анны Калининой, с момента гибели ее сына прошло 18 лет. «Я благодарна, что в Карелии поставлен памятник моему сыну Пока жива память, жив мой сын», — сказала она.

Как отметил глава Карелии Артур Парфенчиков , Великая Отечественная война стала уроком не для всех, поэтому военнослужащие «вынуждены были вновь защищать независимость, честь страны» в Афганистане , на южных рубежах и в других точках планеты. «Они гибли там для того, чтобы враг не пришел на нашу землю. Вот это мы все должны всегда помнить и быть бесконечно благодарны этим ребятам, их родителям», — отметил глава республики.

Бюст установлен на каменном постаменте, рядом с храмом во имя пророка Илии, который был возведен в 2016 году в память о жителях Карелии, погибших в Афганистане, а также в период проведения контртеррористических операций на Северном Кавказе и в зонах иных локальных конфликтов.

О Герое России

Александр Калинин служил во второй отдельной бригаде специального назначения Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил России, был командиром группы спецназа, разведгруппы и группы минирования. Сражался в боях второй чеченской войны, провел несколько спецопераций против бандформирований.