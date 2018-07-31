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В Оренбурге в честь Дня ВДВ десантники сдадут кровь и пройдут по Советской
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В Оренбурге в честь Дня ВДВ десантники сдадут кровь и пройдут по Советской 

АиФ-Оренбург 51 минуту назад
Фото: АиФ-Оренбург
1 августа ветераны ВДВ в честь Дня Воздушно–десантных войск станут донорами крови.
Также в среду пройдет возложение цветов к памятным доскам и могилам погибших десантников. Праздничные мероприятия состоятся 2 августа. По традиции, праздничное шествие начнется в 10.00 на Беловке. Колонны десантников пройдут по улице Советской до парка «Салют, Победа!», где в 11 часов будет торжественный митинг.
Вечером в 18.00 начнется концерт, в парке им. 50-летия СССР выступит группа «Контингент».
2 августа на время праздничного шествия перекроют дороги. Нельзя будет проехать с 10.30 до 11.00 по ул. Кирова на участке дороги от ул. Советской до ул. Чичерина до выставочного комплекса «Салют, Победа!», сообщает администрация Оренбурга.
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