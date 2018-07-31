В Оренбурге в честь Дня ВДВ десантники сдадут кровь и пройдут по Советской

1 августа ветераны ВДВ в честь Дня Воздушно–десантных войск станут донорами крови.

Также в среду пройдет возложение цветов к памятным доскам и могилам погибших десантников. Праздничные мероприятия состоятся 2 августа. По традиции, праздничное шествие начнется в 10.00 на Беловке. Колонны десантников пройдут по улице Советской до парка «Салют, Победа!», где в 11 часов будет торжественный митинг.

Вечером в 18.00 начнется концерт, в парке им. 50-летия СССР выступит группа «Контингент».