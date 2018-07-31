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В Ивановской области открыли памятник основателю ВДВ Василию Маргелову
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В Ивановской области открыли памятник основателю ВДВ Василию Маргелову 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ
ТАСС, 31 июля. Памятник основателю современных Воздушно-десантных войск Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову открыли в городе Кинешме Ивановской области, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.
"Памятный бюст Героя Советского Союза, основателя Воздушно-десантных войск генерала армии Василия Маргелова установлен на улице Островского города Кинешмы", — уточнили в пресс-службе.
Как пояснил ТАСС председатель Союза десантников Кинешмы Алексей Фомичев, бронзовый монумент массой около пяти тонн изготовлен в Краснодаре скульпторами проекта «Аллея российской славы» и финансировался за счет личных пожертвований местных предпринимателей и представителей «Союза десантников».
"Василий Маргелов — символ Воздушно-десантных войск, который является основателем современных ВДВ. В Воздушно-десантных войсках Маргелова называют «батей», «дядей Васей». Рассказывают, что он очень любил своих солдат и всегда относился к ним по-отцовски", — сказал он.
В правительстве региона добавили, что в Кинешме сейчас проживают 670 ветеранов ВДВ, а в Ивановской области в целом — более семи тысяч.
Василий Филиппович Маргелов — легендарный командующий Воздушно-десантными войсками, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, генерал армии.
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