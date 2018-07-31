В Ивановской области открыли памятник основателю ВДВ Василию Маргелову

"Памятный бюст Героя Советского Союза, основателя Воздушно-десантных войск генерала армии Василия Маргелова установлен на улице Островского города Кинешмы", — уточнили в пресс-службе.

Как пояснил ТАСС председатель Союза десантников Кинешмы Алексей Фомичев , бронзовый монумент массой около пяти тонн изготовлен в Краснодаре скульпторами проекта «Аллея российской славы» и финансировался за счет личных пожертвований местных предпринимателей и представителей «Союза десантников».

"Василий Маргелов — символ Воздушно-десантных войск, который является основателем современных ВДВ. В Воздушно-десантных войсках Маргелова называют «батей», «дядей Васей». Рассказывают, что он очень любил своих солдат и всегда относился к ним по-отцовски", — сказал он.

В правительстве региона добавили, что в Кинешме сейчас проживают 670 ветеранов ВДВ, а в Ивановской области в целом — более семи тысяч.

Василий Филиппович Маргелов — легендарный командующий Воздушно-десантными войсками, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, генерал армии.