В день ВДВ десантники проедут колонной по Омску

Они побывают в парке Победы, поучаствуют в крестном ходе в поселке Светлый, где дислоцируется 242 учебный центр ВДВ, и отправятся в парк 30-летия ВЛКСМ. 2 августа в России по традиции отмечают день воздушно-десантных войск. Десантники, которые живут по принципу «Никто, кроме нас!», неизменно остаются символом мужества, надежности и силы.

В день ВДВ омские десантники проедут по памятным местам города. С утра они встретятся у СКК им. В. Блинова, чтобы сформировать колонну. Они возложат цветы у мемориала воинам-омичам — жертвам локальных войн и горячих точек в парке Победы, у памятника «Сыновьям земли омской, исполнившим долг до конца, ратную славу приумножившим» на улице Перелета. Десантники поучаствуют в панихиде в Храме Живоначальной Троицы в поселке Светлый, крестном ходе, который пройдет от часовни до памятника основателю ВДВ — генералу В. Ф. Маргелову. Они почтят память ребят, погибших при обрушении казармы в 242-м учебном центре ВДВ. Программа завершится в парке им. 30-летия ВЛКСМ.

Организатором мероприятий стал председатель правления Омского отделения Межрегиональной общественной организации ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников» Владимир Фадеев. День ВДВ проведут при поддержке омского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», омского отделения общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны», Омской областной общественной организации семей погибших защитников Отечества.

Напомним, День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа на основании Указа президента РФ в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства. Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи.