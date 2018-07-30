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Лавров выступает на форуме «Территория смыслов». Видеотрансляция
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Лавров выступает на форуме «Территория смыслов». Видеотрансляция 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС/Ruptly
Глава МИД России Сергей Лавров выступает с лекцией перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», который проходит во Владимирской области. После лекции министр ответит на вопросы участников.
Сергей Лавров становится спикером «Территории смыслов» не в первый раз — министр старается ежегодно общаться с представителями молодежных организаций с момента создания форума в 2015 году.
Смена форума, посвященная эффективной политике, открылась 29 июля. В этом году спикерами на площадке «Территории смыслов» уже стали начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, а также главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.
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