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22 августа приглашаем жителей района Савелки на ярмарку вакансий
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22 августа приглашаем жителей района Савелки на ярмарку вакансий 

Управа района Савелки 3 часа назад
Фото: Управа района Савелки
22 августа 2018 года с 11:00 до 14:00 Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы и ГКУ Центр занятости населения города Москвы проводят открытую общегородскую ярмарку вакансий.
Ярмарка вакансий соберет на своей площадке не менее 20 работодателей столицы. В ней так же примут участие образовательные учреждения и кадровые агентства.
Мы рады пригласить соискателей, желающих найти или сменить работу, журналистов, общественные организации и иные заинтересованные лица.
Посетители ярмарки смогут:
· пообщаться с работодателями, обсудить условия труда, пройти первичное собеседование;
· посетить мастер-классы, тренинги по эффективному поиску работы в сети Интернет, успешному собеседованию с работодателем, составлению конкурентоспособного резюме, альтернативным способам занятости, открытию собственного дела;
· узнать о возможности профобучения и дополнительного профессионального образования;
· пройти профориентационное тестирование;
· получить консультацию по вопросу трудоустройства;
В рамках мероприятия пройдет концертная программа и будут работать творческие мастер-классы.
Дата проведения: 22 августа 2018 года
Время проведения: с 11:00 до 14:00  Адрес и место проведения: Екатерининский парк (метро «Достоевская», ул. Большая Екатерининская, 27)
Вход свободный.
Все услуги предоставляются бесплатно.
Мы ждем Вас!
За дополнительной информацией обращаться по телефонам:
8 (495) 951 14 64 (для посетителей ярмарки)
8 (499) 179-67-70 (по вопросам участия организаций в ярмарке)
По адресу электронной почты: czn@social.mos.ru  Приглашаем представителей СМИ осветить данное мероприятие
Справочная информация и аккредитация:
Тел. : 8 (495) 679-89-80  E-mail: czn-iar@social.mos.ru
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