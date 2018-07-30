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«Орленок» примет суворовцев и кадетов из России и Беларуси
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«Орленок» примет суворовцев и кадетов из России и Беларуси 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Всероссийский детский центр «Орленок» в августе примет 381 курсанта суворовских и кадетских училищ из разных областей и регионов России и Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Парламентского собрания Союза Беларуси и России.
Смена пройдет с девятого по 29 августа, а ее торжественное открытие состоится 11 числа этого же месяца. От союзных депутатов церемонию открытия военно-патриотической смены посетит заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по национальной безопасности Валерий Гайдукевич.
Военно-патриотическая смена суворовцев и кадетов Союзного государства по инициативе Парламентского собрания проходит ежегодно вот уже 11 лет — с 2007 года. Цель этого мероприятия — воспитывать патриотизм и формировать активную гражданскую позицию у молодежи Союзного государства. Кроме этого, важнейшей задачей является укрепление уважительного отношения к истории братских народов Беларуси и России, обмен опытом среди курсантов. В 2018 году на организацию и проведение военно-патриотической смены из бюджета Союзного государства было выделено более 27,5 миллиона российских рублей.
28 августа состоится торжественная церемония закрытия смены. Почетным гостем мероприятия станет член Комиссии Парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, член Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Петр Атрощенко. Он также подведет итоги смены и наградит самых активных ее участников.
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