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Король Саудовской Аравии провел заседание кабмина в «городе будущего» Неоме
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Король Саудовской Аравии провел заседание кабмина в «городе будущего» Неоме 

РИА Новости 1 час назад
ДУБАЙ, 1 авг — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд во вторник впервые провел заседание правительства в «городе будущего» Неоме, который возводится на северо-западе королевства на побережье Красного моря, сообщил телеканал «Аль-Арабия».
Аль Сауд прибыл в Неом в понедельник вечером в качестве первого отдыхающего нового города-курорта, который захватит территорию Египта и Иордании.
По информации телеканала, в Неоме саудовское правительство обсудило недавнее нападение йеменских мятежников из движения «Ансар Алла» (хуситов) на саудовские нефтяные танкеры в Баб-эль-Мандебском проливе к западу от побережья Ходейды, после чего королевство прекратило экспорт нефти через этот морской путь. Правительство отметило необходимость обеспечить свободу и безопасность морских путей и передать контроль за портом Ходейда на Красном море в руки законного йеменского правительства.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в октябре прошлого года представил проект создания глобального инновационного города и курорта Неома. Власти страны обещают, что город станет свободной экономической зоной, будет строиться на доходах от высокотехнологичного бизнеса в таких секторах, как энергетика, водные ресурсы, транспорт, биотехнологии, производство продуктов питания, инновационные виды промышленности, медиа, развлечения, цифровые технологии. Он будет обеспечиваться электроэнергией, создаваемой из возобновляемых источников.
Власти Саудовской Аравии рассчитывают, что первая очередь строительства в Неоме будет закончена в 2025 году.
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