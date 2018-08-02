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Коалиция нанесла удар по машинам «скорой» у больницы йеменской Ходейды
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Коалиция нанесла удар по машинам «скорой» у больницы йеменской Ходейды 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: Вести.Ru
ДУБАЙ, 2 авг — РИА Новости. Самолеты арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли прицельные удары по машинам скорой помощи, которые стояли у входа в городскую больницу Ас-Саура прибрежного йеменского города Ходейда, сообщил в четверг представитель министерства здравоохранения правительства хуситов.
"Удары нанесены по машинам скорой помощи возле входа в больницу Ас-Саура. Все погибшие были гражданскими лицами", — отметил представитель минздрава, слова которого приводит телеканал «Аль-Джазира».
По данным медицинских источников телеканала «Аль-Масира», число погибших в результате авиаудара возросло до 42 человек, тела 28 из них перенесены в больницу Ас-Саура, еще 14 отправили в другие больницы. Госпиталь обратился к другим лечебным учреждениям города о помощи, медики просят население сдавать кровь.
Международный комитет Красного Креста сообщил в Twitter, что направит медикаменты и перевязочные материалы в больницу Ас-Саура в Ходейде, чтобы оказать помощь полусотне раненых, пострадавших во время авиаудара.
Ранее подконтрольный мятежникам из шиитского движения «Ансар Алла» (хуситам) телеканал «Аль-Масира» сообщил о гибели 30 человек в результате авиаудара коалиции по входу госбольницы Ас-Саура в Ходейде.
Коалиция пока не прокомментировала сообщения о налете на больницу в Ходейде.
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