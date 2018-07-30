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Второй китайский международный арбитражный суд был создан в провинции Хайнань
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Второй китайский международный арбитражный суд был создан в провинции Хайнань 

ИА Синьхуа 1 час назад
Хайкоу, 30 июля /Синьхуа/ — В воскресенье был создан Хайнаньский международный арбитражный суд в городе Хайкоу южнокитайской островной провинции Хайнань, который стал вторым подобным судом в Китае после арбитражного суда в городе Шэньчжэнь.
Как стало известно, не менее одной трети членов совета арбитражного суда будут из-за рубежа, чтобы гарантировать независимость и справедливость и завоевать доверие.
В суде будут действовать два арбитражных центра — по морским и по финансовым спорам, которые будут способствовать развитию морской торговли, разработке морских ресурсов и решению финансовых споров и рисков. -0-
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