Второй китайский международный арбитражный суд был создан в провинции Хайнань

Хайкоу, 30 июля / Синьхуа / — В воскресенье был создан Хайнаньский международный арбитражный суд в городе Хайкоу южнокитайской островной провинции Хайнань, который стал вторым подобным судом в Китае после арбитражного суда в городе Шэньчжэнь

Как стало известно, не менее одной трети членов совета арбитражного суда будут из-за рубежа, чтобы гарантировать независимость и справедливость и завоевать доверие.

В суде будут действовать два арбитражных центра — по морским и по финансовым спорам, которые будут способствовать развитию морской торговли, разработке морских ресурсов и решению финансовых споров и рисков. -0-