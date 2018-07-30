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В Севастополе проходит слет юных моряков
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В Севастополе проходит слет юных моряков 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Десять команд из различных регионов России состязаются в различных дисциплинах морского многоборья на водно-спортивной базе Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова.
Черноморское высшее военно-морское училище им. П. С. Нахимова (ЧВВМУ) при поддержке Главного командования Военно-Морского Флота принимает 4-й открытый слет юных моряков, в ходе которого команды состязаются в различных дисциплинах морского многоборья.
Торжественная церемония открытия слета, в котором принимают участие 10 команд из различных регионов России, прошла на плацу ЧВВМУ. В ней вместе с юными моряками из Тамбова, Новосибирска, Екатеринбурга, Вязьмы, Переславля-Залесского, Ставрополя, Майкопа, Алушты и Ялты приняли участие курсанты прославленного училища. Участники церемонии возложили цветы к Мемориалу курсантам и преподавателям ЧВВМУ, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В рамках слета на водно-спортивной базе училища начались проходить соревнования по флажному семафору, вязанию морских узлов, гребле и парусной гонке на ялах, посадке в спасательный плот, а также по стрельбе из пневматической винтовки и разборке-сборке автомата Калашникова.
Соревнования завершатся 4 августа.
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