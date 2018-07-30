В Севастополе проходит слет юных моряков

Десять команд из различных регионов России состязаются в различных дисциплинах морского многоборья на водно-спортивной базе Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова.

Черноморское высшее военно-морское училище им. П. С. Нахимова (ЧВВМУ) при поддержке Главного командования Военно-Морского Флота принимает 4-й открытый слет юных моряков, в ходе которого команды состязаются в различных дисциплинах морского многоборья.

Новосибирска, Екатеринбурга, Вязьмы, Переславля-Залесского, Ставрополя, Майкопа, Торжественная церемония открытия слета, в котором принимают участие 10 команд из различных регионов России, прошла на плацу ЧВВМУ. В ней вместе с юными моряками из Тамбова Алушты и Ялты приняли участие курсанты прославленного училища. Участники церемонии возложили цветы к Мемориалу курсантам и преподавателям ЧВВМУ, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В рамках слета на водно-спортивной базе училища начались проходить соревнования по флажному семафору, вязанию морских узлов, гребле и парусной гонке на ялах, посадке в спасательный плот, а также по стрельбе из пневматической винтовки и разборке-сборке автомата Калашникова.

Соревнования завершатся 4 августа.