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Юные моряки со всей России собрались в Севастополе
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Юные моряки со всей России собрались в Севастополе 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
29 июля в Севастополе прошли торжества, посвящённые Дню Военно-морского флота, а уже на следующий день в городе русской славы собрались те, кто будет защищать морские рубежи России через несколько лет.
Ребята со всей России — из Тамбова, Новосибирска, Екатеринбурга, Вязьмы, Переславля-Залесского, Ставрополя, Майкопа — приехали в Крым, чтобы принять участие в IV слёте юных моряков, который проходит в Черноморском высшем военно-морском училище им. П. С. Нахимова при поддержке Главного командования Военно-морского флота, сообщили «Парламентской газете» в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Участники слёта состязаются в различных дисциплинах морского многоборья, флажном семафоре, вязании морских узлов, гребле и парусных гонках на ялах, посадке в спасательный плот, а также в стрельбе из пневматической винтовки и разборке-сборке автомата Калашникова.
Слёт юных моряков продлится до 4 августа.
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