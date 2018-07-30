Юные моряки со всей России собрались в Севастополе

29 июля в Севастополе прошли торжества, посвящённые Дню Военно-морского флота, а уже на следующий день в городе русской славы собрались те, кто будет защищать морские рубежи России через несколько лет.

Новосибирска, Екатеринбурга, Вязьмы, Переславля-Залесского, Ставрополя, Ребята со всей России — из Тамбова Майкопа — приехали в Крым , чтобы принять участие в IV слёте юных моряков, который проходит в Черноморском высшем военно-морском училище им. П. С. Нахимова при поддержке Главного командования Военно-морского флота, сообщили « Парламентской газете » в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Участники слёта состязаются в различных дисциплинах морского многоборья, флажном семафоре, вязании морских узлов, гребле и парусных гонках на ялах, посадке в спасательный плот, а также в стрельбе из пневматической винтовки и разборке-сборке автомата Калашникова.

Слёт юных моряков продлится до 4 августа.