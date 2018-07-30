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Остаться в живых: жительница Камчатки три дня провела среди скал после крушения катера
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Остаться в живых: жительница Камчатки три дня провела среди скал после крушения катера 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Трагически завершилась морская прогулка по Авачинской бухте на Камчатке — управлявший перевернувшимся катером мужчина ценой своей жизни спас возлюбленную, но той пришлось еще без малого три дня дожидаться помощи среди скал на берегу, сообщает «Кам 24». Спасение женщины сняли на видео.
Крушение произошло утром 26 июля близ мыса Маячный, что в 15 километрах от Петропавловска-Камчатского. По словам 31-летней женщины, гражданский муж спас ее, пытаясь вытащить за волосы, но сам утонул на ее глазах. Однако, добравшись до берега, она оказалась в ловушке, поскольку подняться наверх самостоятельно невозможно, а возвращаться в воду без лодки смерти подобно.
Волны прибили к камням спасжилет гражданского супруга, размахивая которым женщина на протяжении почти трех дней пыталась привлечь к себе внимание. Ни воды, ни еды у нее не было, спала она на голых камнях среди скал. В конце концов ее заметили рыбаки, которые и вызвали на место спасателей.
Сильная приливная волна не дала катеру МЧС подойти к берегу, а потому женщину 28 июля эвакуировали с помощью альпинистского снаряжения. Спасательная операция заняла более трех часов, после чего женщину, которая отделалась синяками и ссадинами, в состоянии сильнейшего шока доставили в больницу.
Поиски пропавшего 32-летнего мужчины успехом пока не увенчались.
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