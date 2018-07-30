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Экс‐глава Богучанского района Александр Бахтин впал в кому
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Экс‐глава Богучанского района Александр Бахтин впал в кому 

360tv.ru 1 час назад
Бывший глава Богучанского района Красноярского края Александр Бахтин впал в кому и находится в закрытом краевом туберкулезном диспансере. Напомним, чиновник сейчас арестован правоохранительными органами на время следствия по делу о коррупции. Подробнее о его состоянии «360» рассказала супруга.
По словам Варвары Бахтиной, у ее мужа резко ухудшилось самочувствие, и сейчас он находится без сознания на искусственной вентиляции легких. Известно, что у Бахтина последние десять лет хронический лимфолейкоз. Врачи утверждают, что накануне чиновник перенес инсульт, однако супруга уверена: ему стало хуже еще в конце прошлой недели. Родственникам медики ничего не сказали: семья узнала о случившемся практически случайно.
Сейчас Варвара с родственниками пытается добиться перевода арестованного мужа в специализированное медицинское учреждение, поскольку он нуждается в постоянном наблюдении врачей-гематологов. Об этом свидетельствуют медицинские заключения, а также подтверждают юристы.
«Если этого не сделать, это приведет к летальному исходу», — рассказала Варвара.
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