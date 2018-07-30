Экс‐глава Богучанского района Александр Бахтин впал в кому

По словам Варвары Бахтиной, у ее мужа резко ухудшилось самочувствие, и сейчас он находится без сознания на искусственной вентиляции легких. Известно, что у Бахтина последние десять лет хронический лимфолейкоз. Врачи утверждают, что накануне чиновник перенес инсульт, однако супруга уверена: ему стало хуже еще в конце прошлой недели. Родственникам медики ничего не сказали: семья узнала о случившемся практически случайно.

Сейчас Варвара с родственниками пытается добиться перевода арестованного мужа в специализированное медицинское учреждение, поскольку он нуждается в постоянном наблюдении врачей-гематологов. Об этом свидетельствуют медицинские заключения, а также подтверждают юристы.

«Если этого не сделать, это приведет к летальному исходу», — рассказала Варвара.