В волгоградский цирк приехали обезьяны — джигиты и акробаты — шимпназе

Жокеи с бесстрашными сальто, акробаты без страховок и дрессировщик, научивший шимпанзе стойке на руках, — в волгоградском цирке показали новую программу, в которой даже маленькие обезьяны освоили роль смелых джигитов.

Артисты собрали в программе самые зрелищные номера акробатов и дрессировщиков

«Цирк без животных — это скучно», — еще до начала первого выступления заявил дрессировщик Дан Запашный. И чтобы зритель уж точно не заскучал, на манеже важно вышагивали верблюды и «мустанги» с опытными джигитами — обезьянами. И все же настоящими звездами новой цирковой программы стали две очаровательные шимпанзе Боня и Мальта . Спортивные артистки, которые в свободную минуту не прочь погримасничать и побыть в роли комиков, могут показать хоть сальто — мортале, хоть стойку на руках.

— Обезьяны — очень своеобразные животные. Если их, конечно, можно назвать животными: они ведь очень умны, — рассказывает дрессировщик Дан Запашный. — От природы у них очень вспыльчивый характер. И если учитывать, что это норма, то я сказал бы, что Боня (ей пять с половиной лет) более веселая и озорная. А Мальта — девушка с опытом. Она у нас серьезная. Конечно, у них бывает плохое настроение. Но цирк мне нравится именно потому, что тут нельзя спеть под фонограмму, показать свое видео. Каждый раз животные ведут себя по — разному. Кстати, я всегда слежу за реакцией зрителей и добавляю или убираю какие — то номера во время гастролей.

А дальше акробаты без страховки поднимались под купол цирка и кружились, словно заведенные волчки. Профессиональные жокеи с разбега заскакивали на лошадей с роскошной шевелюрой и удивляли зрителей все новыми и новыми сальто. Финальный трюк династии жокеев и вовсе может попасть в коллекцию самых зрелищных — встав на скакуна, артист лихо перевернулся в воздухе и приземлился уже на другую лошадь.

— В своем представлении мы собрали все самые сложные вещи, которые можно увидеть в цирке, — уверен Дан Запашный. — Показываем сверхспособности человека и взаимоотношения людей и животных. Когда мы приходим на какие — то соревнования, то понимаем, что у каждого спортсмена есть определенный уровень сложности. Сегодня наш акробат без страховки встала головой на голову своего партнера — такой трюк крайне редко делают и в спорте. Но цирк тем и прекрасен — здесь не просто соревнования, а сочетание интересных и совсем не простых номеров.